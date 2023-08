Nicolai P. om Spelmann-episode: Spiller nok lidt for meget på den

- Det er en fed kulisse, det er charmerende at komme sådan et sted her hen. De har sindssygt fortjent sikret sig Superliga-fodbold, og så kan det godt være, at omgivelserne ikke inviterer til Superliga-fodbold, men Hvidovre har noget at bidrage med både på og uden for banen. Det er et rigtig godt fodboldhold, som kommer til at give mange hold problemer her.