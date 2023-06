Officielt: AGF køber Tobias Bech

- Vi har fulgt Tobias og hans flotte udvikling med interesse i lang tid. Allerede da han var i Viborg FF viste han, hvilket talent han indeholder og hans udvikling er fortsat i tysk fodbold, hvor han har gjort en stor forskel for sit hold i en stærk liga. Så det er en fornøjelse, at det nu er lykkes at hente ham til vores klub.



- Tobias byder ind med nogen stærke offensive kvaliteter og et godt venstreben, og så har han en stærk karakter og en god personlighed. Han er en ydmyg og hårdtarbejdende spiller, der tidligere har vist sit værd i 3F Superligaen.