Officielt: AGF sender TK til Udinese i rekordsalg

- Med salget af Yann Bisseck tidligere på sommeren var TK klar til at skulle tage over i forsvaret efter hans skadesforløb - suppleret af Tobias Anker og Mikael Akoto som de nyeste tilføjelser til vores forsvar, siger AGF's sportsdirektør Stig Inge Bjørnebye.



- Så vi græder med det ene øje, fordi vi gerne havde beholdt TK. Men samtidig smiler vi med det andet og er stolte over, at vi igen har sat en milepæl for en transfer af en af vores egne spillere, der har været hos os siden han var 10 år.