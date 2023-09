Officielt: FCM snupper Mads Bech

- Samtidig bidrager han på standardsituationer, hvilket er noget, vi har været meget opmærksomme på i det her vindue. Han er stærk i hovedspillet og er ekstremt dygtig på de lange indkast. Vi er overbeviste om, at han kommer til at gå forrest på stadion og få tilskuerne med sig, siger han til klubbens hjemmeside.