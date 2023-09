Officielt: Silkeborg køber Jens Martin Gammelby

– Vi er glade for at hente Jens Martin hjem, og vi ved præcis, hvilke kvaliteter vi kan se frem til at få glæde af igen. Jens Martin er en meget alsidig spiller, som folk i Silkeborg måske bedst husker som en gennembrudsfarlig højre back. Men han kan også dække andre positioner, siger sportschef Jesper Stüker.