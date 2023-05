3F Superliga

Poulsen om sønnikes Randers-tilhørsforhold: Håber han holder med far

Nicolai Poulsen fastslår endnu engang i optakten til de to holds indbyrdes opgør, at AGF er en langt større klub end hans barndomsklub fra Randers, men han må også erkende, at hans søn fortsat holder med hestene.