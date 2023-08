Splittet Lyngby-boss: Vi ønskede at forlænge

- Det kommer selvfølgelig til at falde nogen for brystet, at Lucas har valgt FC Nordsjælland, men for os vil han altid have lagt sit hjerte i Lyngby Boldklub. Vi håber, at alle forstår både Lyngby Boldklubs og Lucas’ valg, siger fodboldchefen, der ønsker den 20-årige forsvarsspiller held og lykke med fremtiden.