Superliga-koryfæ med vild rekord: Stopper når lysten er væk

- Men det, som ofte gør, at spillerne bliver irriterede, er deres frygt for, at der opstår en skadessituation. I det omfang, at der viser sig at være offside, er situationen og afviklingen af angrebet i princippet ligegyldig, men spillerne skal stadig spille videre og ofte sprinte efter bolden for enten at afværge en farlig situation eller score et mål.