Superligaen får Nye Expekt som bettingpartner

- Vi er glade for at have fået en officiel bettingpartner til 3F Superliga. Der er mange udbydere på markedet for sportsbetting, der læner sig op ad Danmarks bedste fodboldrække – og derfor er det vigtigt for os at have fået en officiel partner, der kommer til at bakke op om og bidrage til 3F Superliga, siger direktør Claus Thomsen.