Topspiller i dansk fodbold dømt - skal i fængsel et år

Den anden forurettede kvinde har anklaget ham for at have forsøgt at kysse hende flere gange og berøre hendes bare lår, efter hun var på besøg hos ham til morgenmad. Fodboldspilleren afviste at have haft fysisk kontakt med kvinden og fortalte, at han efter episoden blev afpresset for 30.000 kroner og en fodboldtrøje. Læs mere her.