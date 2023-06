Viborg mister Nickolai Lund til FCK: Havde gerne beholdt ham

- Men muligheden i FCK er for stor at sige nej til for mig, selvom der har været mange svære overvejelser undervejs. Jeg glæder mig til mine nye udfordringer, men kommer til at savne dagligdagen i Viborg, og jeg håber ikke, at det kun er et farvel, men i stedet et på gensyn, udtaler Lund på Viborgs hjemmeside.