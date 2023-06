3F Superliga

Vidne afviser at have afpresset topspiller: Han tilbød mig penge

Et centralt vidne afviser at have afpresset den fodboldspiller i dansk fodbold, der er tiltalt for overgreb og krænkelser. Den tiltalte tilbød vidnet en trøje og penge for ikke at melde ham, siger vidnet.