Allsvenskan

Dansker nedlagde Glen R. og co. efter drama: Havde lagt en plan

Mileta Rajovic blev den store helt for Kalmar FF i overtiden, da mandskabet vandt med 2-1 over Norrköping med Glen Riddersholm som cheftræner. Rajovic siger til bold.dk, at Kalmar havde lagt en plan, der gjorde ondt på Norrköping.