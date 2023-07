Allsvenskan

Rygaard og Lund spolerede fremragende Mads Døhr-debut

Mads Døhr Thychosen scorede et fremragende mål i sin debut for AIK lørdag eftermiddag, da man mødte BK Häcken. I anden halvleg formåede gæsterne dog at kæmpe sig tilbage- blandt andet på et mål af Mikkel Rygaard.