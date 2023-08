Foto: Fredrik Persson/TT/Ritzau Scanpix

Allsvenskan

Vanvittigt frisparksmål fra Victor Lind i Norrköping-sejr

Victor Lind leverede et fantastisk mål på direkte frispark, da IFK Norrköping slog AIK med 3-1 i et opgør, hvor der også var to danske assists.