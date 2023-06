AC Horsens forlænger med forsvarsprofil

- Han er en dygtig og duelstærk forsvarsspiller med tydelige lederegenskaber, og det får vi stor glæde af på banen, men forlængelsen vil også være med til at skabe kontinuitet, og han vil fortsat have en vigtig rolle i omklædningsrummet, for han har været her længe og ved, hvad det vil sige at være AC Horsens-spiller, siger Horsens-bossen.