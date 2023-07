Er skiftet fra Esbjerg til B.93: Jeg vil tilbage i Superligaen

- Jeg synes bare, at det er fedt, at B.93 har opsnappet ham. Det er jo et stort navn. Jeg har været på en del hold, og det er ikke første gang, at jeg skifter klub. Jeg har før spillet med store spillere. Det er fedt at have ham på holdet, og B.93 har nogle spillere, der har prøvet noget, siger Daniel Thøgersen til bold.dk.