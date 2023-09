Peter Hyballa fyret i Breda: Arbejdsmiljøet kan ikke repareres

- Efter hans ansættelse i vinters gik vi fra at være nummer 12 til nummer seks. I sommer styrkede vi truppen og staben for at fortsætte udviklingen. Desværre lykkedes det ikke, fordi samarbejdet mellem træneren og hans arbejdsmiljø blev utilstrækkeligt. Som ledelse mener vi ikke, at denne situation kan repareres, lyder det fra Bredas tekniske direktør Peter Maas.