Karakterer: Få glimt af klasse i usikker sejr

Kasper Hjulmand - 4

Langt henad vejen så landstræneren ud til at mangle remedier i sin værktøjskasse. Det undrer, at han valgte at pille Danmarks bedste spiller i første halvleg ud i pausen. Indskiftningen af Thomas Delaney kom en smule for sent, men trækker samtidig op, da det var et klogt træk.