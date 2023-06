2. division

Esbjerg-chef om skandaløse scener: Det hjælper os ikke

Esbjerg-fans kastede pyro på banen mod Kolding IF, og det udviklede sig skandaløst. Kampen endte med at blive afbrudt i overtiden. EfB-cheftræner, Lars ‘Lungi’ Sørensen, siger til bold.dk, at fansene burde have hjulpet holdet i stedet for.