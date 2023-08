Journalist udvandrer fra FCK-pressemøde: Sikke et arrogant svar!

Det kan godt være, at man er kæk og glad over sejren. Det er der al mulig grund til, men er det alligevel ikke sådan, at man tænker lidt, at nu kom der lige et hold fra Polen, som ikke en gang har deres eget stadion, og her har vi en millionklub, og så er det alligevel polakkerne, der scorer flest gange. Polakkerne har jo scoret to gange, hvis man tæller selvmålet med. Det er vel ikke sådan, at man ligefrem jubler i FCK over det her resultat? Eller er der bare noget, jeg har misset?