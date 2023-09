Karakterer: Jelerts brøler spolerede FCK's pragtpræstation

Jacob Neestrup - 6

Det kræver nosser at melde ud, at man vil turde vise sig frem i Champions League, men det var ikke desto mindre beskeden fra FCK-træneren forud for premieren mod Galatasaray. Selv om sejren røg i vasken, fortjener Neestrup stor kredit for at flytte ordene ud på den svære udebane, hvor det trods alt blev til et point.