Dansker fik revet kontrakt over: Turbulent i Helsingborg

- Det var ikke det, som jeg havde tænkt for et års tid siden. En gang imellem er man ikke herre over, hvad der sker i en fodboldklub. Det har været en turbulent tid for at sige det mildt. Der er kommet ny træner og sportschef, og der har været nye øjne på i forhold til spillestil. Der var jeg ærlig over for klubben og sagde i juni, at det ikke var noget, der passede mig.