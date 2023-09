Fyret Peter Bonde er skuffet: Det er en mærkelig argumentation

- Ja, det er jo min klub, og det ved jeg godt, at man ikke kan bruge til noget, men det påvirker én ekstra. Jeg er glad for spillerne, og jeg synes stadig, at det er en god trup og nogle talentfulde spillere. Jeg gik og ventede på, at det snart skulle lykkes, og jeg synes, at spillerne har trænet godt, og spillerne er kommet tilbage. Vi har fået lidt nye spillere at skyde med, så det ser lovende ud.