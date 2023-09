Krisen kradser i Næstved: Profil vil smaske igennem

- Vi skal have videreudviklet vores kultur, og så skal vi tilbage til, at det at vinde kampe betyder alt for en klub som Næstved, når man går på banen. Det skal ikke kun være præstationerne, som vi snakker om, og så skal det måske være lidt mindre kønt nu. Det handler om at vinde fodboldkampe, og det må koste, hvad det vil. Det kræver det, siger Mark Kongstedt til bold.dk.