NordicBet Liga

Profil har forladt AB: Næstved er en klub i fremgang

AB-profilen Silas Trier Madsen skal fremover tørne ud for Næstved Boldklub i NordicBet Ligaen, og han fortæller, at Næstved er et hold i stor udvikling. Derudover glæder han sig over holdets måde at spille på.