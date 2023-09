Tidl. AaB-talent nyder tilværelse: Jeg har noget Thisted-DNA

- Det har jeg valgt, fordi det er et sted, hvor jeg efterhånden har været længe. Det er et sted, hvor jeg er glad for at komme og slå mine rødder, havde jeg nær sagt. Der er også sat et projekt i søen, som jeg føler, at jeg kan bidrage til. Jeg har noget Thisted-DNA, og det vil jeg gerne bidrage til og skubbe klubben i den rigtige retning.