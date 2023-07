AaB udlejer Milan Makaric igen

- Vi har sammen med Milan vurderet, at det vil være bedst for ham at finde et andet sted end AaB for at få spilletid, og derfor er vi også tilfredse med at have fået en lejeaftale på plads for hele den kommende sæson.



- Det er naturligvis vores mål, at dette skridt bliver vellykket for Milan, og så kigger vi på hans situation igen, når lejeopholdet nærmer sig sit udløb, siger Ole Jan Kappmeier.