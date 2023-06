NordicBet Liga

Nykøbing-profil laver kontroversielt skifte: Forstår hvis folk er sure

Mads Carlson skifter mellem to ærkerivaler, da Nykøbing-profilen skal tørne ud for Næstved i næste sæson. Han siger til bold.dk, at han godt kan forstå, hvis nogle folk er blevet sure over skiftet.