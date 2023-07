Officielt: AaB henter svensk kantspiller

- Melker Widell er en meget spændende spiller, og vi glæder os over, at han har sagt ja til at komme til AaB. Det har han været meget opsat på.



- Vi har fulgt Melker i et stykke tid, og vi tror på, at han kan medvirke til at give vores hold og vores trup et løft. Med sit drev med bolden, sin relativt gode fart, sin boldsikkerhed og sin arbejdsomhed ser vi primært Melker som en boks til boks-spiller placeret på en otter-position, men han kan også spille på begge kanter og begå sig som sekser, fortæller Ole Jan Kappmeier til klubbens hjemmeside.