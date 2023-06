Emil Nielsen fik revet kontrakt over i USA: Kærligheden trak mig hjem

- Når man tager et valg om, at man river en kontrakt over, har det været grundet et valg. Jeg har ikke lyttet til noget andet end FC Roskilde. Jeg har talt med FC Roskilde og hørt, hvad de tænkte. Jeg kunne godt have fortsat i USA i en anden klub, men hvis det ikke betyder noget for mig, så er det irrelevant at snakke med andre klubber.