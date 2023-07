Patrick Da Silva om færøsk sensation: De var i chok - vi kunne gå på vandet

- Jeg følte, at deres chancer skulle komme lidt tilfældigt. De lavede mange dumme fejl, så man kunne godt se, at de var i chok i forhold til, hvordan de skulle løse det. Det var fedt at se et så stort hold, der vandt deres gruppe i Europa League i den seneste sæson, have det så svært ved at finde løsninger mod os. Det har givet blod på tanden og en tro på, at alt kan lade sig gøre.