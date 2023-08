Officielt: FCN sælger Nuamah for rekordsum

🇬🇭𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 ➡️ 🇩🇰𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐭𝐞𝐚𝐦 ➡️ 🇫🇷𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐋𝐲𝐨𝐧𝐧𝐚𝐢𝐬Thanks for the journey so far, @Nana_Nuamah10! It has only just begun ♥️💛🙌🏼Læs mere om 𝐫𝐞𝐤𝐨𝐫𝐝𝐬𝐚𝐥𝐠𝐞𝐭 af Ernest Nuamah via linket 🔗🔻