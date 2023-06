Oliver Lund indstiller karrieren

- Pr. 1/7 lægger jeg støvlerne på hylden. Jeg er meget taknemmelig over at jeg de seneste 15 år har kunne udleve min drengedrøm som fodboldspiller. Tak for alle de gode venskaber og relationer, der er blevet dannet hen ad vejen. Og tak for utallige oplevelser og udfordringer, som har været med til at støbe fundamentet for den person jeg er i dag.