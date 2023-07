Silkeborg sælger Oggesen til Sønderjyske

- Andreas har dog haft et ubetinget ønske om mere spilletid på førsteholdet, og med vores øgede konkurrencesituation på midtbanen i SIF til denne sæson, så er det ikke et løfte, vi har kunnet give Andreas. Derfor er det en rigtig god løsning både for ham, SIF og Sønderjyske, at Andreas nu vender hjem til Sønderjylland. Vi ønsker Andreas al muligt held og lykke med karrieren i det sønderjyske.