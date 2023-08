Wolfsburg køber kroatisk landsholdsspiller

- Han er en kreativ, teknisk meget begavet spiller, som har bevist sit værd i løbet af de sidste to år i Frankrig. Han har også masser af erfaring på den europæiske scene, hvor han har spillet i Europa League med Rennes og Champions League med Dinamo Zagreb, hvilket gør os endnu mere glade for at have fået en aftale i stand, der bringer ham her til Wolfsburg.