Stopper karrieren efter Aarhus Fremad-exit: Jeg har ondt over det hele

- Der er også det her med, at jeg kom ret sent ind i den professionelle verden som 25-årig, og det kan min krop godt mærke nu, at den ikke er gearet til. Min krop kan ikke holde til at spille fodbold mere. Jeg har ondt over det hele. Det er nok allermest det, som er bag beslutningen. Sammenholdt med privatlivet var det en beslutning, der skulle tages, siger Can Dursun til bold.dk.