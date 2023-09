Spillet i Superligaen: Brabrand snupper tidligere Hobro-spiller

- Han har jo haft en lidt længere skadeshistorik, og han har været i Aarhus Fremad. Da vi fik ham ud til os her i sæsonopstarten, var det ret klart for os, at han har noget x-faktor, som vi har brug for. Vi har mistet en stor kreativ kraft i Kasper Andersen, der er taget til Fremad Amager.