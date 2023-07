Bekræftet: Jens Jakob Thomasen skifter til svensk tophold

- Mit første indtryk af IF Elfsborg har været rigtig godt - søde mennesker og et dejligt miljø at være i. Jeg har selvfølgelig forsøgt at få lidt mere fortrolighed ved at spørge rundt om i Elfsborg. Alle har sagt gode ting, og det er kun blevet bekræftet, efter jeg kom hertil, siger Thomasen til klubbens hjemmeside.