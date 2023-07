2. division

Begræder Esbjerg-fiasko: Det er ikke sjovt at se på

Sarpsborg-danskeren Mikkel Maigaard har en fortid i Esbjerg fB, og han siger til bold.dk, at han er ked af at se, at Esbjerg befinder sig i 2. division. Han er dog sikker på, at vestjyderne kommer tilbage til fordums styrke.