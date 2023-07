Regner med at være færdig i FCK: Svært at slå igennem for ung midt

- Jeg er egentlig okay afklaret med, at det formentlig er situationen til sommer. Jeg kender til gamet, og det seneste år spillede jeg ikke i FCK, da jeg var på lån (i FC Wil 1900 og FC Helsingør, red.). Når man ikke lykkes på lån, som jeg ikke har gjort, ved jeg, at det er svært at slå igennem i FCK. Der er så meget konkurrence, og der er så højt et niveau, at hvis jeg ikke lykkes, mens jeg har været væk, er der nogle andre, der får chancen. Sådan er gamet.