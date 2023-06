3. division

Var rasende over exit: Ishøj IF henter tidl. Brøndby-reserve

Ishøj-cheftræner Erdogan Aslan afslører over for bold.dk, at klubben har formået at hente den tidligere Superliga-spiller Jannik Skov Hansen. Han har senest tørnet ud for Holbæk i Danmarksserien, og han var med til at rykke klubben op i 3. division.