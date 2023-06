Lyngby får kapitalindsprøjtning efter overlevelse

- De ti mio. kr. er et vidnesbyrd om, at valutaen for os ikke alene er resultaterne på banen. Vi ejere kigger på det samlede projekt, og den store fremgang med Akademiet, sponsorer, tilskuere, samarbejder i regionen og følelsen af, at hele Lyngby er sammen om det, giver os en fantastisk platform til at fortsætte vores udvikling.