Dansk angriber er ærgerlig over portugisisk ophold: Uenighed

- Klubben sagde til mig, at jeg skulle skrive under på en kontrakt, og så måtte jeg spille. Hvis jeg ikke havde lyst til at være der, så kunne jeg bare tage hjem og stadig spille fodbold hjemme i Danmark. De ville bare have mig til at skrive under hurtigst muligt, så jeg kunne spille kampe for dem. Det måtte jeg jo ikke (spille for en anden klub, red.), så de pressede mig til at skrive under, så jeg kunne spille kamp med dem.