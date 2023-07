NordicBet Liga

Dansk topscorer sagde nej til udlandet: Vil slå igennem i 1. division

Frederik Ellegaard blev topscorer i 2. division for AB i den seneste sæson, men nu har Næstved Boldklub købt ham. Den målfarlige angriber siger til bold.dk, at flere klubber i ind- og udland var ude efter ham, men det var vigtigt for Ellegaard at blive trænet af Peter Bonde.