Næstved-profil om Peter Bonde-fyring: Alle har været frustrerede

- Ja, 100 procent. Vi har ledt helt vildt meget efter vores spil mange af os, og det føler vi et stort ansvar for. De dårlige resultater står lige så meget på spillertruppens regning som trænernes. Vi har en kæmpe andel i det. Vi har været kede af det og frustrerede over, at vi ikke har kunnet levere bedre resultater for trænerteamet og klubben.