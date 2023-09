OB skriver kontrakt med lovende U16-landsholdsspiller

- Sebastian er en stærk spiller og god leder, og en spiller der gennem de seneste år har været dominerende i sin årgang. Udover at han er en dygtig fodboldspiller, så er han utrolig vellidt og utrolig nem at omgås. Han er en spiller, der hele tiden forsøger at udvikle sig til det næste step, så det er en spiller, der har den her OB-DNA, hvor man hver eneste dag forsøger at blive bedre.