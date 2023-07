Young Boys FD henter ung back i Silkeborg

- Theodor har det offensive drive, vi godt vil have tilført på vores back-positioner, og så passer han bare rigtig godt ind i vores koncept. Vi er glade for, at han har valgt at lade os til hjælpe ham med at tage de næste step, men vi har også store forventninger til Theodor – både på Søholt og på Ballevej, siger Kristiansen til klubbens hjemmeside.