Fischer er blevet fyret i Skive: Et eller andet er gået galt

- Kampen i går (søndag, red.) på Amager var prikken over i'et, men det er jo ikke en kamp, der afgør det. Det er ikke sådan, at vi træffer en beslutning i effekt. Vi har selvfølgelig overvejet, hvad der skulle ske, og i og med at vi tabte ret stort til et hold, der har tabt fire kampe i streg og lå under os, så var vi nødt til at reagere nu.