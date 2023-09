NordicBet Liga

Fra Lyngby-skadeshelvede til Sønderjyske-debut: Blevet taget seriøst

Sebastian Koch fik debut for Sønderjyske mod AaB efter at have døjet med en grim lyskeskade. Offensivspilleren siger til bold.dk, at det var stort at få debut, og Sønderjyske har taget hans skade seriøst.